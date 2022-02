Pretresljivi prizori s Krvavca: to je bil vzrok za slabo voljo (VIDEO)

Včeraj je v naše uredništvo priromalo pismo ogorčenega bralca, ki se je jezil zaradi smuke na Krvavcu. Zaradi močnega vetra namreč ni obratovala skoraj nobena naprava, vendar pa uprava smučišča tega podatka na spletni strani ni sporočila.

»Zjutraj so bili še sunki manjši, zdaj pa se ves čas veter krepi. Po podatkih vodje obratovanja so sunki močni 32 m/s, in če to pretvorite v km/h, boste ugotovili, da so zelo močni. Trudimo se obratovati, kolikor je v naši moči, ampak na prvem mestu je varnost naših smučarjev,« so pojasnili na Krvavcu.

Oglasil pa se nam je še en bralec in nam posredoval posnetek, kakšno je bilo dejansko stanje tik pred ustavitvijo šestsedežnice.

