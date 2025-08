Sladoled za 2 evra in pica za 9? Bralka Katja našla oazo sredi oderuških gostincev

Medtem ko z vseh strani dežujejo opozorila o zasoljenih cenah na Hrvaškem in turisti po hrano množično hitijo v trgovske centre namesto v restavracije, je bralko Katjo presenetila izkušnja v Poreču. Ko mnogi tožijo, da je dopust na Jadranu postal luksuz, si je ona v privoščila osvežitev in kosilo po cenah, ki jih skorajda ne najdemo več.

»Kepica sladoleda na plaži – 2 evra. Pica iz krušne peči v centru mesta med 12. in 15. uro – 9 evrov. Pol litra točenega piva – 3 evre. Samo malo je treba pogledati, v kateri lokal se usedeš,« nam je sporočila. Dodala je, da je »pozitivno presenečena, ko so tako strašili, kakšne so cene«.

Njene besede so kot svež vetrič med poročili o neznansko visokih cenah: od 35 evrov za dve palačinki v Črni gori, do 9,5 evra za dve brezalkoholni pijači na Korčuli. Mnogi turisti so letos opozarjali, da cene ne sledijo kakovosti, gostinci pa so se pritoževali nad praznimi mizami in dolgimi vrstami pred diskontnimi trgovinami.

V Poreču je moč najti ugodno ponudbo. FOTO: Claudia Nass Getty Images

Spomnimo: gostinci iz Zadra, Splita in drugih turističnih mest tarnajo, da je sezona ena najslabših v zadnjih letih. »Turisti so tu, a ne zapravljajo. Jejo v apartmajih, kuhajo sami, restavracije pa so prazne,« je za zadarski.hr potožil eden od gostincev. Prijatelj taksist mu je zaupal, da večino strank pelje kar do trgovskih centrov – ne na izlete, ne na večerjo, ampak po testenine, mleko in kruh.

Zdi se, da kljub vsem alarmantnim poročilom še obstajajo kotički na Jadranu, kjer gosta ob računu ne zadene kap. Le poiskati jih je treba.

