Bralka ujela protest v Ljubljani: Skupina ljudi je policista podrla na tla in ga začela pretepati (VIDEO)

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v soboto od 16. ure naprej, spremljali dogajanje na »Balkanskem anarhističnem knjižnem sejmu«, ki je potekal pred športno dvorano Tabor. Policisti morebitno kršitev Zakona o javnih zbiranjih še ugotavljajo.

Dogodka se je udeležilo okoli 400 obiskovalcev, ki so se do okoli 21. ure zadrževali na tem območju, nato pa so se napotili po ulicah Ljubljane, kar so spremljali tudi policisti z namenom varovanja tako udeležencev kot ostalih obiskovalcev mesta Ljubljana ter zagotavljanja varnosti prometa. Med pohodom sta policista zaznala, da ena izmed udeleženk riše grafit na mestni avtobus, zato sta ji to poskušala preprečiti. Pri tem ju je obkolila skupina ljudi, ki je policista podrla na tla in ga začela pretepati. Po posredovanju drugih policistov so osebe s kraja zbežale. Policist je bil v dogodku lažje poškodovan.

FOTO: bralka Marta

FOTO: bralka Marta

Skrajno nedopustno dejanje

Nekaj po 22. uri se je navedeni pohod po ulicah zaključil, ko je večina udeležencev odšla v objekt na Metelkovi ulici v Ljubljani. Po koncu varovanja pa so policisti opazili, da so neznanci med dogodkom poškodovali tudi dve parkirani službeni vozili policije, ki so jih prebarvali s spreji in tako povzročili za okoli 6.000 evrov materialne škode. Policisti trenutno obravnavajo kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. Prav tako še zbirajo obvestila v zvezi poškodovanja mestnega avtobusa. V primeru dodatno zaznanih kaznivih dejanj ali prekrškov bodo ustrezno ukrepali.

FOTO: bralka Marta

FOTO: bralka Marta

»Dodajamo, da je skrajno nedopustno, da se udejstvovanja na raznih dogodkih, prireditvah in shodih izrabljajo za izvajanje kaznivih dejanj in povzročanje škode na skupnem državnem in občinskem premoženju. Obsojanja vredni pa so brezobzirni napadi na policiste, ki se tam nahajajo za varovanje življenja in premoženja ljudi. Tudi tistih udeležencev, ki so policista brez pomislekov brcali in ga poškodovali,« je povedala Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijska uprava Ljubljana.

