Skoraj tri tisoč Ljubljančanov sredi dneva ostalo brez elektrike: to se je zgodilo (FOTO)

Na nas se je obrnil bralec iz Most, ki je okoli 11. ure na svojem domu nepričakovano ostal brez električne energije. Poslal nam je tudi zaslonski posnetek s portala Elektra Ljubljana, na katerem je mogoče videti, da je brez elektrike ostalo precej uporabnikov na območju Most.

Nenapovedani izpad električne energije na območju Most. FOTO: Zaslonski Posnetek

Z Elektra Ljubljana so nam potrdili, da je do izpada električne energije prišlo ob 10.52 zaradi okvare 10 kV-kablovoda med transformatorskima postajama (TP) Okriškega in Rojčeva 18.

Brez električne energije je ostalo 19 transformatorskih postaj oziroma 2900 uporabnikov na območju Most - Bilečanska, Parmska, Litijska, Štepanjska, Povšetova, Gortanova, Moškričeva, Okriškega, Rojčeva.

Uporabniki omrežja so elektriko ponovno dobili ob 11.33 uri.

