Skoraj jih je kap: z avtom zapeljal na smučarsko progo (FOTO)

Na mestu, kjer bi morale pred tednom dni stati najboljše alpske smučarke na svetu (Zlato lisico so že tretjič zapored prestavili v Kranjsko Goro), so danes upravljavci smučišča na Mariborskem Pohorju ugledali nenavaden prizor. Neprijetno presenečenje jim je pripravil objestni voznik, ki je avto parkiral kar na smučarsko progo.

»Smučišče ali parkirišče, se sprašujemo danes. Če nekdo parkira in pusti avtomobil pod Pohorjem na smučišču Snežnega stadiona, je to podobno, kot če bi ga v mestu na nogometnem igrišču stadiona Ljudski vrt. Oboje je športni objekt,« so zapisali na uradnem facebook profilu Pohorja.

Policija je avto, ki je bil brez registrskih tablic, hitro odstranila. Kdo ga je tam pustil, pa še ugotavljajo.

