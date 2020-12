Še ena kaznovana medicinska sestra: policija pojasnjuje

Vsak lahko vloži zahtevo za sodno varstvo

Prejeli 500 prijav občanov

Potem ko smo objavili zgodbo medicinske sestre, ki je dobila kazen , ko je šla na sprehod in spregovorila s sosedo, se nam je oglasila še ena medicinska sestra s skoraj identičnim primerom. Prav tako jo je na sprehodu oglobila policistka, prav tako v okolici Bežigrada.Takole je zapisala (nelektorirano):»Odšla sem na sprehod, kjer sem srečala prijateljico. Spregovorili sva par besed, seveda na ustrezni varnostni razdalji in z masko. V trenutku se pripelje mimo policijski avto in oseba na sovoznikovem sedežu začne kričati iz avta “dokumente prosim”!. Pristopim do nje in vprašam čemu, saj sem ves čas pogovora vzdrževala primerno varnostno razdaljo in imela masko. Na moje vprašanja se ni odzivala. Ker sem imela na vrvici psa, sem ze pomaknila korak stran od policijskega avta.«»Sledil je šok, saj je policistka “skočila” iz avta in se začela histerično dreti, da dobim še dodatnih 400€ za “pobeg z kraja zločina”. Kakšnega zločina že?!?. Nadaljuje obravnavo, na kar jo vljudno vprašam: “Zakaj “stresate” svojo jezo name?”. Odgovora pričakovano nisem dobila, dodala je le, da lahko dobim še dodatnih 200€ za “žalitev in nepristojno vedenje”. Na koncu sva obe z znanko dobili 400€ kazni in opozorilo, ker osebnih dokumentov nisva imeli. Opozorjene pa sva bili tudi za neprimerno vedenje ter žaljenje.«Dodala je še, da se ji zdi vedenje policistke »skrajno neodgovorno in neprofesionalno in da bi morala za to nositi posledice«.Za pojasnila smo se tudi za ta primer obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. »Tudi v tem primeru, ki ga izpostavljate, sta policista ob kontroli zaznala kršitev odloka o omejitvi zbiranja in gibanja ljudi, kjer sta se na javnem kraju zbirali in družili osebi in ni šlo za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Ponovno poudarjamo, da je zbiranje oseb dovoljeno zgolj, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi, ki izhajajo iz veljavnega odloka o omejitvi zbiranja in gibanja ljudi. V nasprotnem primeru to pomeni kršitev, ob katerih policisti ukrepajo skladno s pooblastili,« so pojasnili.Policista sta obema osebama izdala plačilna naloga. »Dodajamo, da lahko tisti, ki mu je bil plačilni nalog izdan in meni, da je bil ta izdan neupravičeno, vloži zahtevo za sodno varstvo. S tem je zagotovljeno pravno varstvo oseb, kjer se utemeljenost izrečene kazni presoja v nadaljnjem prekrškovnem postopku.«Prav tako so poudarili, da lahko osebe, ki so bile v policijskem postopku, vložijo pritožbo na delo policije, »če se ne strinjajo z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. V pritožbenem postopku se nato ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporabe policijskih pooblastil.«Sicer pa so pri PU Ljubljana še odgovorili, da v večini tovrstnih zaznanih kršitvah izrekajo opozorila. »Lahko povemo, da je bilo v preteklem mesecu zaradi kršitev odlokov izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih izrečenih 1.838 opozoril, v 1.059 primerih pa je bila izrečena kazen. V tem času smo prejeli prek 500 prijav občanov o kršitvah, ostale pa so policisti zaznali sami.«