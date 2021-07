Se bo treba zaradi birokracije cepiti še enkrat?

Več tisoč Slovencev se je znašlo v zagati, saj ne morejo dobiti digitalnega covidnega potrdila, čeprav so se cepili. Ker so se cepili v tujini, jih Nijz ne more vpisati v evidenco za zeleni potni list, kar je nedavno potrdil tudi direktor Nijz Milan Krek. Na potrdilo tako čakajo številni vojaki kot tudi diplomati.



»V Sloveniji imamo digitaliziran sistem cepljenja. Vsak, ki se cepi pri nas, gre v bazo podatkov. Vsak odmerek – prvi, drugi, in če bo tudi tretji, bo šel. To se shrani na njegovem digitalnem kartonu, ki ga lahko dobi takoj. Tudi vojak v tujini je v bazi – tisti, kjer se je cepil, recimo v Prištini. Prenos teh podatkov v naš sistem pa je še v dogovoru, ker – verjetno se strinjate – ne moremo sprejeti čisto vsakega potrdila kot verodostojnega. Moramo se dogovoriti za eno pravilo, ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi,« je pred dnevi pojasnjeval Krek.



Bralec se sprašuje, kako je to mogoče. »Halo, Slovenija? Je to vrtec ali kaj v 21. stoletju? Če program tega ne omogoča, pa vpišite ročno. Ali pa se bo treba za mir in zdravje birokracije še enkrat cepiti?« se ogorčen sprašuje.

