Saj ni res, pa je: sredi Ljubljane se je sprehajal pujs (FOTO)

»Če se lahko srne sprehajajo po Rožniku in nutrije čofotajo po Ljubljanici, grem pa še jaz na obisk na Pediatrično kliniko … je pomislil in se odpravil v mesto.« S temi besedam je Kristijan Musek Lešnik komentiral sredin pogled skozi okno Pediatrične klinike. Dodal je še, da se je črni pujs odpravil proti Gastroenterološki kliniki.

Čigav je prašiček, ni jasno. Zavetišča Ljubljana o njegovem sprehodu po središču prestolnice niso obvestili, prav tako ni nihče na pomoč poklical veterinarske postaje Ljubljana.

Sicer pa se ni zgodilo prvič, da so v prestolnici opazili prašičke. Pred dvema letoma in pol so na Ježici iskali lastnika pobeglega vietnamskega prašiča, ki se ni pustil prijeti in ujeti, naša sogovornica iz zavetišča pa se spominja, so se pred več kot desetimi leti sprehajali tudi po Dunajski in Vilharjevi cesti.

Ste videli kaj zanimivega? Bi radi delili novico z nami in našimi bralci? Pošljite nam novico preko spodnjega obrazca.