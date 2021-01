»Saj je več ljudi kot takrat, ko je smučišče obratovalo« (FOTO)

Odrezani od sveta

Razmere na Zaplani. FOTO: Zorica, bralka poročevalka

Po sobotnem navalu obiskovalcev na priljubljene izletniške in pohodniške točke na Gorenjskem in tudi drugod po Sloveniji nam je bralkasporočila, da je na nekdaj znanem smučišču na Ulovki bilo več ljudi kot v časih, ko je to še obratovalo. Pravi, da je opazila veliko ljudi, ki so uživali v sankanju.Bralkapa je potožila, da jih je na Zaplani pri Vrhniki zametlo. Pravi še, da že ves dan čakajo na snežne pluge, hkrati pa upa, da bodo ceste očistili do jutra.