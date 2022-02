S svojimi izkušnjami iz bolnišnic se oglašajo pacienti

Pisali smo o izkušnji pacienta na covid oddelku v mariborski bolnišnici, ki je zapisal, da so bili v sobi, kjer so ležali, s hrano postreženi kar na tleh. Ker so bili okuženi, so jim medicinske sestre menda pladenj odložile na tla pred posteljo in ne na mizo, kot je to v navadi. Iz UKC Maribor so navedbe zanikali in dejali, da so pladnji pristali na tleh morda šele po obroku, ko jih je tja odložil pacient. Na članek se je s svojimi izkušnjami iz bolnišnic odzvalo kar nekaj bralcev. Njihove zapise objavljamo v celoti:

Nada: »Žal nimam fotografij, lahko pa povem in se istočasno še enkrat zahvalim zaposlenim v UKC Maribor. Ležala sem na več oddelkih in moram reči, da so bili na covid oddelku do mene zelo, zelo prijazni. Bila sem nepokretna, hranili so me, redno umivali, preoblačili, vse. Jaz jih lahko s svojo izkušnjo samo pohvalim.«

Srečo: »Lani ob sepsi mi je sestra iz UKC Maribor želela položiti hrano na pult, kjer je malo pred tem ležala uporabljena posteljnina od drugega bolnika. Ko sem ji rekel, da tam ne bom jedel in da naj hrano odloži na servirno mizo postelje, je pladenj tako jezno postavila na mizo, da se je pol juhe prevrnilo.«

Darja: »Moja izkušnja iz UKC Maribor ni prijetna. Oče, ki je bil v bolnišnico sprejet dvakrat cepljen in testiran, je domov prišel okužen s koronavirusom in mi za to niti niso povedali. Šele ko sem brala odpustnico, sem izvedela, da je bolan. Jaz pa sem srčni bolnik in sva bila skupaj v avtomobilu eno uro, ko sem ga peljala iz bolnišnice domov. Ker mi niso povedali, da je okužen, se niti nisem primerno zaščitila. Zdi se mi nedopustno.«

Mirjana: »Mojemu sinu so na covid žilnem oddelku, ki so ga na srečo zaprli, iz koša za smeti izbrskali plastenko in vanjo natočila vodo iz pipe. Pri tem mu je dejala, da nimajo časa skrbeti zanje, jih preoblačiti in urejati. To se je dogajalo v času razkuževanja in higienskih ukrepov. Za ta incident so se nam že opravičili.«

Nevenka: »Jaz imam same pozitivne novice iz UKC. En dan sem ležala na urgenci, covid pozitivna, in nimam niti ene slabe besede. Ponudili so mi tudi hrano in pijačo, osebje pa je bilo zelo prijazno. Tudi sedaj, kamorkoli pridem na pregled, nimam nobene pripombe. Včasih se sprašujem, kako to, da imajo nekateri nenehno težave, pa se mi zdi, da razlog tiči v tem, da ne znajo lepo in normalno se pogovarjati.«

Lucija: »Zelo slabo ravnanje s covidnimi pacienti je tudi v bolnišnici Golnik. Paciente ne negujejo redno, postelje ne preoblačijo , četudi so umazane od hrane. Nekateri, ki težje jedo, se jih niti ne skuša nahraniti, ne negujejo vnetje spolovil, razjede pod dojkami. Oddelek 200 je tam v katastrofalnih razmerah.«

Martina: »Jaz imam konkretno zelo lepe izkušnje iz UKC Maribor. Tudi sama sem bila tam kot pacientka s covidom in to kar šestnajst dni in vse kar sem slabega prebrala o bolnišnici, je privlečeno za lase.«

