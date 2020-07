S prijatelji bi skupaj koristili bon, imamo dobro in slabo novico

nastanjeni skupaj

Pesem o koriščenju bonov. FOTO: Furs

Turistični boni oziroma vavčerji, ki jih je vlada namenila za vsakega polnoletnega prebivalca Slovenije v višini 200 evrov, za mladoletne pa 50 evrov, so, po odzivu sodeč, velik hit med Slovenci. Pravila, kako jih unovčiti, pa so za nekatere še vedno nejasna, zato se je bralecobrnil na nas z naslednjim vprašanjem: »Ali lahko skupina prijateljev najame apartma in združi vavčerje za plačilo najema (npr. če nastanitev za apartma stane 600 evrov in trije zato koristijo vavčer, da ga plačajo)?«Po odgovor smo se obrnili na Finančno upravo Republike Slovenije (Furs) in na Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz). Odgovor Fursa bo našega bralce in vse ostale, ki imajo morda podobne načrte kot on, zelo razveselil. »Odgovor je da,« so bili nedvoumni, nato pa še pojasnili, da ima upravičenec do turističnega bona pravico, da ob plačilu računa zase in za osebe, s katerimi bo letoval, unovči turistični bon. Bon lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Ob rezervaciji mora napovedati, da ga bo koristil, opominjajo. »Če bo s prijatelji plačal z enim računom (za vse skupaj), ima pravico uporabiti turistični bon za vse prijatelje. Primer, če letujeta dve prijateljici: če stane nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 120 evrov na osebo in če bosta prijateljici ostali eno noč, bo upravičenka do bona plačala z bonom za 200 evrov, 40 evrov pa bosta plačali na drug način. Skratka, če sta prijateljici, koristita nočitev/nočitev z zajtrkom. Pri unovčenju bonov lahko uporabite (odvisno od zneska računa) samo svoj bon, lahko porabite oba bona v celoti, lahko porabita en bon v celoti, drugi bon delno, lahko uporabite oba bona delno,« so pojasnili na primeru.O unovčevanju bonov za prijatelje, ki letujejo skupaj, so na Fursu celo napisali pesmico.Na Nijz pa ob tem opozarjajo na higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s sars-cov-2 , kjer priporočajo skupno namestitev zgolj za osebe iz istega gospodinjstva oziroma tistih, ki že sicer potujejo skupaj. Z vidika preprečevanja širjenja okužbe se je treba zavedati, večje kot je število oseb iz različnih gospodinjstev, več bo okuženih (gostov in njihovih družinskih članov) v primeru pojava okužbe pri eni izmed oseb, opozarjajo.