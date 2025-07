Romanca na peronu v Ljubljani? Šime išče skrivnostno popotnico z roza kovčkom

Po družbenih omrežjih se je v zadnjih urah razširil zapis, ki ogreje srce. Šime je v Ljubljani pomagal simpatični neznanki z roza kovčkom pri izstopu iz vlaka – in od takrat mu ne gre iz glave.

»Danes sem v Ljubljani pomagal punci s kovčkom iz vlaka... bila je zelo prijazna, samo se mi je mudilo na vlak, drugače bi dobil več informacij,« je zapisal na Facebooku in dodal, da je bil kovček rožnate barve, dekle pa je pripotovalo iz Kranja.

A to še ni vse. Zaupal nam je še več podrobnosti: bila je svetlolasa Slovenka z očali, visoka okoli 160 centimetrov. Povedala mu je, da potuje iz Nemčije, v Kranju je imela postanek pri prijateljici, nato pa potuje naprej – v Bosno! Priznala mu je tudi, da veliko potuje in da ji je bila Indija najlepša destinacija do zdaj.

Poznate simpatično svetlolasko z roza kovčkom, ki je v torek potovala iz Kranja v Ljubljano in nato v Bosno? Ste morda vi to dekle? Oglasite se nam preko spodnjega obrazca – morda pa bo zgodba dobila srečen konec!