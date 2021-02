Razmišljate o počitnicah? Previdno, pravila pri agencijah niso enaka

Če razmišljate nekaj mesecev vnaprej in vas mika, da bi se med prvomajskimi ali zimskimi počitnicami odpravili v tujino, pozor. Turistične agencije imajo različna pravila glede rezervacij in uveljavljanja rizika odpovedi.



Bralec Darko je pri neki agenciji poizvedoval glede križarjenja v spomladanskem času. Ker je bila ponudba izjemno mamljiva in ugodna, je pomislil, da bi aranžma plačal in bi za vsak primer, če zaradi zaprtih mej ali ujetosti v občino ne bi mogel priti do pristanišča v Italiji, vplačal še riziko odpovedi. Prepričan je bil, da ga bo namreč to zavarovalo in da bo, če pride zaradi epidemije do težav, dobil vrnjen denar, a se je pošteno zmotil, saj v tem primeru riziko odpovedi ne velja. »Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru bolezni, smrti ali sodnega poziva ob predložitvi ustreznih dokazil. Ustrezna dokazila je treba posredovati do tri dni od nastanka dogodka. Trenutno zavarovalnice ne upoštevajo rizika odpovedi v povezavi s koronavirusom, kot je na primer zaprtje državnih meja ali obvezna karantena,« so mu odgovorili pri turistični agenciji.



Vendar nimajo vse turistične agencije takšne prakse. Pri Kompasu pojasnjujejo, da bodo potniki, ki bodo potovali z njimi, v primeru odpovedi dobili povrnjen večji del denarja. »Kompas bo kot odgovorni in skrbni organizator paketnih potovalnih aranžmajev vse potnike obvestil, če se izbrani počitniški ali potovalni cilj uvrsti na seznam rdečih držav na podlagi uradne ocene epidemiološke situacije za posamezno državo. V tem primeru bomo potnikom ponudili možnost odpovedi rezervacije ne glede na splošne pogoje in navodila Kompasa d. d., zadržali bomo le stroške rezervacije in obračunali stroške obdelovanja odpovedi rezervacije v višini 20,00 EUR,« so zapisali in ob tem dodali, da vsem potnikom sicer svetujejo sklenitev dodatnega zavarovanja z asistenco, kjer je vključeno tudi zdravljenje covida 19. »Kjer je to pogoj za potovanje, torej takšno zavarovanje, potnike tudi ustrezno obvestimo; potnik lahko sklene zavarovanje pri nas ali si ga uredi sam.«



Pri Kompasu pojasnjujejo, da je realizacija ponudbe odvisna od epidemiološkega stanja v Sloveniji in tudi v drugih državah v Evropi in po svetu. »Tako za februarske počitnice kot tudi sicer beležimo rezervacije, ljudje si želijo potovati, odgovor glede realizacije je vedno enak in v neposredni odvisnosti od epidemioloških razmer in ukrepov.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: