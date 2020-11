Razkurjeni bralec: Cepiti se v teh časih je nemogoče

Na nas se je obrnil bralec Marjan, ki se je želel cepiti s cepivom proti pljučnici. Proti gripi se je že cepil pri osebni zdravnici v zdravstvenem domu, a v danih razmerah se je želel še dodatno zaščititi. Cepljenja proti pljučnici pri osebni zdravnici ne opravljajo, so mu povedali v ZD Ljubljana. Zato se je obrnil na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da bi se tam naročil na cepljenje.

Naročite se lahko šele v letu 2021

Tam pa je po nekaj nenavadnih odgovorih na povpraševanje po elektronski pošti dobil odgovor, da »za ostala cepljenja, kar ni gripa, se naročite po novem letu«.

Za gripo in le za nujna neodložljiva potovanja

Na NIJZ so na naše vprašanje, ali kaj takega drži, odgovorili: »V območnih ambulantah NIJZ trenutno izvajamo le cepljenje proti gripi in vsa nujna cepljenja za zdravstvene indikacije ter cepljenja zaradi nujnih neodložljivih potovanj.«



Cepljenje proti pljučnici je samoplačniško in stane 27 evrov. Gre za znesek, ki ga zaračunajo cepivo, polovico tega zneska pa predstavlja izvedba cepljenja. Cepljenje proti gripi je letos za vse državljane po uredbi vlade brezplačno, imajo pa na NIJZ veliko gnečo, prav tako zdravstveni domovi, vmes pa jim je zmanjkalo tudi cepiva.

