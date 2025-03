Še več težav Slovencev s parkiranjem na Hrvaškem: »Sedaj se pa bojim, da ne bodo znesek ...«

Danes smo poročali, da se nam je oglasila bralka Ogla, ki ima neprijetno izkušnjo s hrvaškimi parkirnimi kaznimi. 1. decembra 2023 namreč ni plačala parkirnine v Umagu, leto in pol pozneje pa je sledilo presenečenje, ko je prejela kuverto. Sama kazen za parkiranje je bila 7 evrov, zdaj pa je prejela strošek za plačilo 167 evrov, kar je 23-krat več. Kazen je poskočila zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali, je zapisano v dokumentu. Kasneje sta se nam oglasila še bralec Andraž in bralka Nela, ki imata prav tako negativno izkušnjo s parkirninami. Njuni sporočili objavljamo v celoti.

Bralka Nela je zelo zaskrbljena zaradi neplačane parkirnine in se boji, da jo čakajo novi stroški. »Tudi jaz sem prejela obvestilo o neplačani parkirnini cca. 14 dni nazaj. Kazen sem sicer plačala takoj naslednji dan, ko smo prispeli v Slovenijo. Kontaktirala sem odvetniško pisarno Kocijan v Sloveniji, kjer so me napotili direktno k odvetniku Marku Kuzmanoviću v Puli na Hrvaškem. Ker je minilo toliko časa, sem potrdilo o plačilu izgubila, saj je bilo to leta 2023 septembra. Vse sem jim pojasnila v elektronski pošti, nakar so me prosili za podatke in sem jim poslala kakšen teden nazaj in do danes nobenega odgovora še nisem prejela. Ponovno sem kontaktirala odvetniško pisarno Kocijan, kjer ravno tako nisem dobila nobenega odgovora. Oni so znesek zvišali x10 brez kakršnega koli obvestila, da naj ne bi plačala parkirnine. Če se ne motim, je bil znesek 20 evrov oz kazen. Sedaj se pa bojim, da ne bodo znesek še zvišali glede na to, da je 8 dni od prejema že minilo od njih pa odgovora ni. Očitno namenoma čakajo,« je zapisala bralka Nela.

Odvetniška kazen in plačilo polovičke

Bralec Andraž nam sicer ni zaupal, koliko je moral plačati za parkirnino, vseeno pa tudi on ni zadovoljen s tem, kar se mu je zgodilo. »Tudi jaz imam slabo izkušnjo s Komunelo in slovenskimi izterjevalci. Parkomat ni delal, dobil sem plačilo kazni. Redar, ki sem ga ujel na parkirišču, mi je dejal, da sem imel možnost plačila parkirnine v drugi ulici. Ampak če plačam takoj polovičko, bo vse v redu. Ampak pozor, čez kakšno leto in pol dobim podobno položnico od odvetniške družbe, da nisem plačal parkirnine. Obvestil sem jih o plačilu in poslal potrdilo. To jih sploh ni zanimalo in so zahtevali plačilo ali pa bo prišla dvojna cena za izterjavo in naj se pritožim na Komunelo. Tam so mi pa dejali, da to ni njihova stvar, ampak stvar odvetnika, ki mi je poslal položnico. Tako sem plačal odvetniško kazen in plačilo polovičke kazni na licu mesta. Tako nas imajo radi na Hrvaškem.,« pa je svojo zgodbo opisal Andraž.