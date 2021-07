Razjasnjujemo dilemo bralca Darka, kako do otrokovega covidnega potrdila

Digitalno covidno potrdilo EU. FOTO: EU Digital Covid Certificate Factsheet

Na portalu zVem je od prejšnjega tedna že na voljo digitalno covidno potrdilo EU, ki omogoča lažje potovanje po Evropi. Nekateri, med njimi je tudi naš bralec, pa so nekoliko zmedeni, saj tik pred odhodom na dopust ne vedo, kako naj dostopajo do digitalnih potrdil svojih otrok. Na NIJZ pojasnjujejo, da so potrdila in pooblaščanje za mlajše od 15 let dostopna znotraj storitve na portalih eUprava in zVem. »Tako ima posameznik, ki se prijavi s svojim potrdilom, dostop tudi do podatkov o svojih otrocih.«Na NIJZ ob tem pojasnjujejo, da je potrdilo veljavno na papirju in se digitalno nanaša samo na kodo na potrdilo, ne pa na to, da bi bila dosegljiva le na mobilnih napravah. »Predvidevamo, da bo celo večina Slovencev raje svoje potrdilo natisnila in ga hranila poleg osebnih dokumentov, kot pa tvegala prazno baterijo telefona. Glede na to bodo potrdila za otroke (če jih bodo imeli) lahko prevzeli starši, portal zVem že danes omogoča dostop do dokumentov za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti. Starejši od 15 let lahko pridobijo svoje digitalno potrdilo.«Pred odhodom na pot pa se je vseeno treba prepričati, kakšni pogoji veljajo za vstop v posamezno državo. Določanje in izpolnjevanje pogojev PCT je namreč v njeni domeni glede na epidemiološke razmere. »EU Digitalno COVID potrdilo je namenjeno predvsem temu, da olajša prosto gibanje in potovanja znotraj Evropske unije, države članice pa ga lahko uporabijo tudi za omogočanje dokazovanja PCT statusa znotraj svojih meja. Posebej opozarjamo, da enotna oblika EU DCP ne pomeni, da so pogoji za prestop meja držav EU poenoteni - države lahko ukrepe za preprečevanje širjenja covid še vedno uvajajo samostojno, kar pomeni, da se bodo pogoji za vstop v državo med državami lahko razlikovali. Imetniki EU DCP naj zato pred vsakim potovanjem preverijo vstopne pogoje ciljnih držav, ti so na EU ravni zbrani na strani https://reopen.europa.eu/sl,« je še odgovorila (nelektorirano)z NIJZ.