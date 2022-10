Razjarjena bralka: Na takem stolu moramo spati na Pediatriji, katastrofa! (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Nina, ki želi opozoriti na slabe razmere, ki jih je bila deležna kot starš otroka, sprejetega na oddelek Kardiologije na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

»Kar se prostora in sob tiče, so razmere katastrofalne,« trdi jezna bralka, ki je sprejela ponudbo bolnišnice za sobivanje s hospitaliziranim otrokom, ki je omogočeno do 14. leta starosti otroka. »Ponujajo sobivanje z otrokom, ampak na raztegljivem fotelju in kopalnico brez luči. Da o hrani za doječe mame ne govorim. Ni niti približek tega, kar bi morale jesti,« razmere na Pediatrični opisuje Nina.

Bralka se je pritožila tudi čez omejevanje obiskov na omenjenem oddelku, čeprav se njen partner pred vstopom vedno testira.