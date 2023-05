Rajko rolal na Trgu svetega Marka, policistki sta ga odpeljali (FOTO)

Za 1. maj je po družabnih omrežjih zaokrožil nevsakdanji zapis Rajka Dolinška. »Končno se je uresničila ideja, da rolam na Trgu svetega Marka v Benetkah. Po 5 minutah rolanja v zelo inspirativnem okolju sta me dve policistki odpeljali na policijsko postajo. Razložili so mi, da je rolanje prepovedano na območju celotnega starega mesta. Kazni se ni dalo izogniti, ker so po celem trgu kamere in mlade policistke bi brez potrdila o plačani kazni imele težave s predpostavljenimi, je svoj podvig obelodanil na facebooku ter dodal, da sprejmeš, kar se ne da spremeniti in 'rolaš' naprej, kjer pač lahko.

Če se sicer sprašujete, kdo je omenjeni gospod, vam lahko izdamo, da gre za direktor agencije, specializirane za spodbujanje učinkovite rabe energije. Kot je zaslediti v lokalnem mediju Ljubljana.info se Rajko na rolerjih počuti tako domače kot večina preostalih Ljubljančanov v udobnih supergah. »Pri rolanju sledim doživetju harmonije ob spremljanju notranjega toka energije, ki ga občutim, ko umirim svoje misli. To občutenje izražam skozi gibanje, zato svoj način rolanja imenujem energijski ples ali meditacija v gibanju. Pri tem mi pomaga glasba, ki me navdihne. Ne sledim ritmu glasbe, ampak svojemu doživljanju. Zadnjih pet let je rolanje postalo eden od mojih načinov izražanja.«

Ob tem dodaja, da s svojim načinom rolanja daje primer celovitega obravnavanja sebe in harmoniziranja osebne energije, kar je po njegovih besedah v današnjem času vsaj tako potrebno kot učinkovito ravnanje z energijo doma, na javnih mestih in v prevozu.

