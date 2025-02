Raiven razburila javnost s svojo opravo na Emi, ljudje ogorčeni: »Za nikamor, Evrovizijo pa ukiniti«

Poročali smo, da je Ema 2025 dobila zmagovalca – v Malmu nas bo zastopal Klemen Slakonja s svojo čustveno balado. Ni pa mogoče spregledati še enega trenutka letošnje Eme: ponovne interpretacije pesmi Veronika v izvedbi Raiven.

Pevka, ki je lani s to pesmijo zastopala Slovenijo na Evroviziji, jo je tokrat predstavila v nekoliko drugačni preobleki, kar je pri mnogih vzbudilo navdušenje, pri drugih pa ogorčenje. V ospredju kritik ni bila toliko glasbena reinterpretacija kot njena vizualna podoba – njena obleka je očitno močno razburila del javnosti.

Je šla predaleč? Članica Janševega podmladka udarila po RTV Slovenija

Eden od ostrih odzivov je prišel s strani Zale Klopčič, vplivnice in vidne članice Slovenske demokratske mladine. Njen zapis je hitro sprožil val reakcij, nekateri so se z njo strinjali, drugi pa so jo obtožili nazadnjaštva in pretirane moralizacije.

Svoj piskrček so pristavili tudi naši bralci, mnenja pa so deljena.

Nekateri menijo, da Sara Briški - Cirman, bolj znana kot Raiven, ni »za nikamor«, in se zgražajo nad tem, da je treba plačevati prispevek za RTV.

Ivan: »Za nikamor, Evrovizijo pa ukiniti.« Majda: »Ogabno. Primerno za RTV in tam zaposlene. In mi se vedno to plačujemo.« Nicolas: »Glas in stas, rečemo. No, Raiven nima ničesar od tega.«

Drugi so mnenja, da je pokazala preveč kože za nacionalno televizijo in da pri tovrstnih tekmovanjih na prvem mestu ni glasba.

Boško: »Dokaz, da je golota vazna in ne petje Sicer pa je EMA Freak Show.« Bojana: »Res, vse preveč golote namesto vodenja oddaje in pa PETJA. Naše mladenke zgleda, da mislijo, da več gole kože, ko pokažeš, boljše bo. EMA in Evrovizija iz leta v leto izgubljata svoje poslanstvo, ki naj bi bilo petje.« Brakac: »Evro vizija, ali modna revija? Leve stranke se ne razumejo v glasbo, razen če bi koža znala peti. Včasih tudi koža poje.« Brandi: »Dekadentno, Ema in Evrovizija nista več tekmovanji v petju, ampak v kazanju gole kože, zlasti ženske. To je sistemska zloraba žensk. Kršene so človekove pravice dostojanstva žensk. A ste opazili, da moda poleti spodbuja ženske h golim ranam, moški pa nosijo T-shirt majice s pokritimi ramami. Dvojini standard.« Anica: »Lahko bi kakšno cunjico več nataknila nase glede na leta saj ni več 7 letna frčafela.« Metka: »Škoda, da ni vodila Eme povsem gola.«

Nekatere je Raiven navdušila.

Dušan: »Dobro, moderno, gledljivo, s kulturnim presežkom ter smislom za preskok v modernejši svet.« Andrejka: »Prečudovito je videti. Golota je nekaj naravnega, umetnost pa je v družbi nujna. Kdor se zgraža, je zadrt, žalosten primerek človeka. Očitno je Raiven dosegla svoje - umetnost mora biti tudi provokativna, in to je njej uspelo. Janezki pa naj gredo jokat v kot.« Franc: »Bizarno - pač v njenem stilu.«

Morda pa se v ozadju skriva teorija zarote.

Berka: »Ona je pripadnica satanistične prostozidarske sekte, zato je pa pela pesem, posvečeno Luciferju na lanski Evroviziji!«

Voditelja Raiven in Štras. EMA 2025 FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO

Razprava o Raiven in njeni podobi se očitno ne bo polegla še nekaj časa. Medtem ko jo nekateri vidijo kot vizualno in glasbeno osvežitev, jo drugi označujejo za nepotrebno provokacijo. Kar je jasno, pa je, da so njeni nastopi vselej odmevni – pa naj gre za navdušenje ali razburjenje.