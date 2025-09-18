  • Delo d.o.o.
Prometna nesreča sredi Ljubljane: motorist trčil v avto (FOTO)

Reševalec na motorju je bil na prizorišču izredno hitro.
Na kraju nesreče. FOTO: bralec Gregor
Na kraju nesreče. FOTO: bralec Gregor
S. U.
 18. 9. 2025 | 19:45
 18. 9. 2025 | 20:06
A+A-

Na Dolenjski cesti v Ljubljani, na križišču pri rakovniški cerkvi, je danes prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena nemški motorist in osebno vozilo.

Po navedbah očividcev se je motorist zaletel v avtomobil. Na pomoč so hitro priskočili reševalci, med prvimi je bil na kraju nesreče reševalec na motorju, ki je takoj začel nuditi prvo pomoč. Kmalu sta prispeli tudi dve gasilski vozili, ki sta pomagali pri oskrbi udeležencev in zavarovanju prizorišča, nam je še sporočil bralec Gregor.

Promet na tem delu Dolenjske ceste je še vedno oviran, zato pristojne službe voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti. Za zdaj ni znano, kako hude so poškodbe motorista in udeležencev v avtomobilu. Policisti bodo opravili ogled kraja nesreče in ugotovili okoliščine trčenja.

Ste tudi vi bili priča prometne nesreče? Kontaktirajte nas.

motorist prometna nesreča Ljubljana bralec poroča
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
