Prizor s slovenskih cest, ki navdaja z grozo (VIDEO)

Med vožnjo v službo, po opravkih, na lepše itd. na cestah nismo sami, ali bomo srečno prišli na naš cilj, je odvisno tudi od drugih udeležencev v prometu. Se kdaj vprašate, ali so v avtomobilih, ki vozijo mimo ali se vam približujejo pa nasprotnem voznem pasu vozniki, ki so psihofizično v stanju, da lahko vozijo? Ali pa če je v avtomobilu sploh voznik? Ko boste videli spodnji posnetek, se morda boste.Bralec nam je namreč poslal posnetek, za katerega zatrjuje, da je nastal na slovenskih cestah. Voznik (po trditvah bralca je Slovenec) ni za volanom samovozečega vozila, ampak v zadnjem delu vozila z iztegnjenimi nogami, medtem ko samovozeči avtomobil drvi po cesti. Ob tem je izzivalno zapisal: »Si upaš?«Pri PU Ljubljana pojasnjujejo, da trenutna zakonodaja v Sloveniji s področja samovozečih oziroma avtonomnih vozil še ni urejena. Trenutna tehnologija v vozilih je namenjena voznikom v pomoč, vozniki pa morajo še vedno imeti sami nadzor nad vozilom. Vozniki morajo pri tem spoštovati obstoječo prometno zakonodajo (zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), zakon o voznikih, zakon o motornih vozilih itd.).Ministrstvo za infrastrukturo je leta 2019 v vladno obravnavo poslalo kar nekaj popravkov (predlogov) ZPrCP, vendar do sprejetja še ni prišlo. Med drugim so predlagali tudi ureditev pogojev za preizkušanje avtonomnih vozil na cestah in avtocestah ter dolžnosti upravljavcev teh vozil.Tiskovna predstavnica PU Ljubljanaje še dodala, da na njihovem območju še niso obravnavali nobene prometne nesreče ali prekrška voznika avtonomnega vozila, ki bi se nanašal na upravljanje samega vozila.