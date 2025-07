Prizor, ki poboža dušo: bralec na Pagu ujel krasno žival (VIDEO)

Ljudje imamo že od nekdaj radi delfine. Srečanje z njimi v njihovem naravnem okolju je lahko nepozabno doživetje. S svojo igrivostjo in inteligenco te težko pustijo ravnodušnega. K sreči jih lahko vidimo tudi v slovenskem morju. V Piranskem zalivu so denimo na pustni torek posneli skupino delfinov. Posnetek je takrat objavila Facebook skupina Okolje Piran. Eno večjo skupino pa je bilo mogoče videti tudi februarja letos. Da se ne zadržujejo le v našem morju, ampak razveseljujejo tudi drugje po Jadranu, potrjuje čudovit video, ki ga je posnel bralec Davor na Pagu.

Kot je videti na njegovem posnetku, je skupina delfinov uživala v mirnem morju in bili prava paša za oči za tiste, ki so jih videli.

Koristna žival

Delfini so sicer koristna žival. Pogosto jih uporabljajo v terapevtskih programih za otroke in odrasle s telesnimi motnjami, znani so tudi po svoji sposobnosti zaznavanja nevarnih razmer, izuriti jih je mogoče tudi za iskanje podvodnih min ali eksplozivov.

