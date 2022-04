Prizor iz slovenske črpalke tik pred podražitvijo: napolnil jo je do vrha (FOTO)

Družbi Petrol in OMV po napovedi vlade, da ta ne bo podaljšala regulacije cen bencina in dizla, danes na bencinskih servisih zaznavata povečano povpraševanje. V obeh družbah so zato povečali dobavo zalog, kljub temu pa na nekaterih servisih za krajši čas zmanjkuje goriva.

Da bi ujeli še zadnje ure pred napovedano rekordno podražitvijo so nekateri poskrbeli za dodatne količine goriva. Tako je bralec Marko na enem od bencinskih servisov ujel voznika, ki je gorivo natočil v vozilo in pri sebi imel še dodatno kantico in jo, kot nam je sporočil naš bralec napolnil do vrha.

