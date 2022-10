Pritožbe potnikov se vrstijo: Komaj sem čakala, da izstopim

Pred časom smo pisali o incidentu na javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v Kopru, ki ga zagotavlja podjetje Arriva. Pisala nam je bralka, ki je bila nad doživetim šokirana. Voznik naj bi nasilno speljeval, pri tem pa naj bi se poškodovala otroka. Drama se je nadaljevala, ko je voznik mami z otrokoma pred nosom zaprl vrata in še pozneje, ko je bralka stopila z avtobusa, da bi fotografirala registrske oznake avtobusa. Takrat naj bi voznik stopil do nje in vanjo rinil še potem, ko mu je povedala, naj se umakne stran. Bralka je o vsem tem obvestila obvestila policijo in nadrejene voznika.

Z Arrive so nam tudi potrdili, da so takrat dobili dve pritožbi potnic, na policiji pa, da so po zaslišanju z globo kaznovali potnico in voznika za kršenje javnega reda in miru. Bralka je pretresena, da ji voznik očita dretje, žaljenje, da ga je tako udarila, da je padel na sedež in celo, da je izpulila kartični sistem. Pravi, da nič od tega ne drži. Po njenem mnenju se Arriva in policija ne potrudita, da bi zaščitila šibkejše. Meni, da imata oba pristojnosti, a sta naredili premalo. Policija naj ne bi zahtevala niti posnetka, s katerega naj bi bilo vidno, da je voznik potnico lovil in snemal, prav tako naj matere otrok ne bi upoštevali kot pričo. »Mislim da bi lahko policija in Ariva naredili bistveno več za varnost ljudi. Pa je očitno lažje kaznovati, ker je žrtev uporabila klic v sili. Arriva je tedne ignorirala moje klice, potem pa mi je njegov nadrejeni dejal, da firma ni odgovorna za delo zaposlenih in da se bojijo njegove tožbe. Vse ostalo ni bilo pomembno, važno le, da jih voznik ne toži. V času, ko nasilje strmo narašča, je tak razplet prava sramota za voznika, Arrivo in policijo,« je zapisala.

Po objavi članka, so se na facebooku vrstili številni komentatorji, ki so trdili, da so tudi sami imeli slabo izkušnjo s prevoznikom Arriva. Nekaj jih objavljamo:

Komentarji facebook sledilcev: Arrivini vozniki so že večkrat dokazali svoje veščine ogrožanja ostalih udeležencev na avtocesti.

Malokrat grem na avtobus ,a podobno izkušnjo imamo na Gorenjskem - telefoniranje, pisanje SMS, speljevanje kot da so potniki žoge, neprijaznost. Vsi ki delamo z ljudmi bi morali biti strpni.

Naj bo vesela, da je sploh kakšno kazen dobil! Mi imamo primer v Kopru, ko je voznik, ki je trčil v našo hišo znorel, vrgel kamen v moža, zbežal in po treh mesecih in pol hitri postopek še ni zaključen ...

Glede na komentarje, bi Arriva pod nujno morala organizirati izobraževanje s področja samoobvladovanja in komunikacije za svoje zaposlene. Ker očitno imajo kot firma veliko težavo. Samo priporočilo.

Žal sem tudi jaz opazila zelo nestrpne in neprijazne šoferje pri Ariivi, prav izstopajo šoferji tega podjetja z neprijaznostjo - tu pa tam kakšna izjema. Smo se ravno zadnjič s kolegicami pogovarjale, da mora biti v tem podjetju res nekaj narobe, da so skoraj vsi šoferji tako nesramni . . .

Res je vozniki pri Ariivi katastrofalni. Večkrat sem se vozila med poletjem do slovenske obale in dostikrat so bili nesramni. Tudi mojem partnerju se je zgodilo, da se je njihov šofer drl na partnerja.

Agresivni in napadalni šoferji - to sem sama doživela, ko sem se peljala Izola – Piran. Najstnik (12) ni imel drobiža in je šofer začel vpiti nanj. Ko je ugotovil, da smo iz Ljubljane, je vprašal otroka, če smo taki tudi v Ljubljani. Sem mu odgovorila, da so šoferji v Ljubljani bolj prijazni in naj se ne dere na otroka. In še 2 evra mu je premalo vrnil nazaj. Vozil je kot divjak. Ko smo šli v ovinek proti postaji v Piranu, mu je utripalo opozorilo v rdeče, da je šel čez 50km/h. Voznik nesramen in še predpisov se ne drži. Nimajo nobenega odnosa do potnikov. Če se je zbral ta poklic, se tudi mora tako dostojno obnašati do potnikov.

Na srečo sama nisem imela hudih problemov z vozniki, a vem, da so nekateri zelo nesramni do potnikov. Doživela sem že žalitve in preklinjanje. Poleg tega se je že zgodilo, da avtobus hudo zamuja ali pa se sploh ne ustavi na postaji. Dosti je nepravilnosti in mislim, da bi morala firma na to biti veliko bolj pozorna, ampak očitno jih to ne zanima.

Jaz sem tudi imela s šoferjem Arrive slabe izkušnje in z njegovo vožnjo. Imel je tako naglas glasbo, da sem komaj čakala, da izstopim. Ker je to manjše mesto in pozna tudi mojega moža, je naglas mene spraševal o njemu in to tudi take žaljive v pričo drugih potnikov.

Ne vem, kje Arriva dobi te voznike, ampak so nekateri res poden. Eden, ki vozi iz Ljubljane v Piran se vedno dere na potnike, noče sprejemat gotovine. Te pošlje po karto na postajo, nekateri zaradi tega zamudijo prevoz. Tak bi moral biti odpuščen.

Moj brat se je z avtobusom podjetja Arriva vozil iz Trsta v Koper in je bil voznik do njega zelo nesramen in žaljiv. Tudi name se je enkrat verbalno spravil voznik na busu iz Kopra do Markovca, pa nisem konfliktna oseba. A voznikov ne preverijo s kakšnim psihofizičnim testom, preden jih zaposlijo? Obup.

Vozniki v smeri slovenske obale ali pa nazaj so zelo nesramni, podijo ljudi iz avtobusa, se derejo na potnike, grdo obnašajo, vrata zapirajo pred nosom kljub temu da želiš izstopiti ali vstopiti.

Na skupino Arriva smo naslovili vprašanje, koliko pritožb prejmejo in kako urejajo problematiko s pritožbami na voznike? So zaradi nevestnega dela in neprimernega dela že kakšnega voznika odpustili? Odgovor Arrive navajamo v celoti.

»Zadovoljstvo naših potnikov nam je zelo pomembno in njihove pritožbe in pobude obravnavamo resno. Večino pritožb obravnava naš oddelek prometa, ki k reševanju le-teh pristopa po v naprej predpisanem postopku. Včasih se za pridobitev vseh informacij vključijo tudi drugi oddelki.

V večini primerov najprej opravimo razgovor z zaposlenim/zaposleno, v katerem navede svoje poglede na dogodek. Hkrati preverimo vsa dokazljiva dejstva primera. Na podlagi zbranih informacij in v skladu z internimi pravilniki se odločimo za nadaljnje korake in ukrepe. Politika reševanja pritožb predvideva tudi posredovanje odgovora pritožitelju.

Komentarje vaših bralcev težko komentiramo, saj gre za splošne in ne konkretizirane navedbe (npr. datum, čas ipd).

Pritožbe, pobude in pohvale potnik lahko poda v pisni obliki na naslov sedeža družbe Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, na elektronski naslov info@arriva.si ali na spletni strani www.arriva.si, lahko pa jo poda tudi osebno na naših prodajnih mestih. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša.

Pri Arrivi v Sloveniji na letni ravni prepeljemo 15,7 milijona potnikov. V letu 2021 smo zabeležili 1304 pritožb, ki smo jih vse ustrezno obravnavali in uspešno rešili.«

Še vedno pa ostaja neraziskan primer iz območja Policijske uprave Maribor, kjer preiskujejo očitke na voznika Arrive, da naj bi v reži prezračevanja v zadnjem delu šolskega avtobusa pustil telefon in snemal, kaj se dogaja. Na telefonu naj bi našli tudi obremenilne posnetke. Telefon je zdaj v rokah policije, ki preverja vsebino posnetkov.