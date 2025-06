Pri trgovskem centru izbruhnil požar, na delu tudi policisti (VIDEO)

Okoli poldneva je zagorelo pri trgovskem centru v Novem mestu. Kot nam je povedal bralec Domen, ki je bil na kraju dogodka, je požar izbruhnil pri trgovini v Žabji vasi.

Na novomeški policijski upravi so nam pojasnili, da so bili okoli 12.20 obveščeni, da je prišlo do požara pri trgovskem centru na Belokranjski cesti v Novem mestu. »Na kraj dogodka smo napotili policiste, ki so ugotovili, da so zaenkrat iz neznanega razloga zagoreli odpadki za trgovino Spar,« so zapisali v odgovoru.

Policisti so kraj dogajanja zavarovali, ko bo možno, pa bodo opravili ogled. V požaru po podatkih policije ni bil nihče poškodovan, nastala je samo premoženjska škoda. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka.

