Pri razkosanem piščancu Slovenka naletela na gnusen pojav: je to sploh užitno (FOTO)

Nekaj je nakupovanje živil v trgovini, ko nam mesar nareže meso skoraj do nerazpoznavnosti, drugače pa je, ko kupimo cel kos živali od kmeta. Takrat se poglobimo v razkosavanje mesa in lahko nas tudi kaj preseneti. V trgovini načeloma presenečenj ni, saj je meso na pogled praviloma neoporečno, medtem pa je eno od gospodinj, ki je naročila celega piščanca presenetilo zeleno meso, ko je piščanca 'odprla'.

Na eni od skupin na facebooku, kjer prodajajo ekološka živila, je gospodinja objavila fotografijo piščanca in sprožila val ugibanj, ali je meso sploh užitno in za kakšen pojav gre. »Razkosavam piščanca in pri enem je meso zeleno. Prvič vidim. Moji otroci so rekli, da tega jedli ne bodo. Tega sem dala komplet na stran. Mi lahko nekdo razloži, kaj bi to bilo.«

Meso na prsnem delu je zeleno, a ne smrdi. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Dobavitelj piščancev: Vse je v redu

Dobavitelji in rejec mesa se je nemudoma odzval z besedami, da so tudi sami opazili že ta pojav, zato so se posvetovali z veterinarsko inšpektorico. »Pri nadzoru je odgovorila, da se to zgodi zaradi tega, ker so piščanci večji in jim poči žolč. Zato pride do te res neprijetne barve. Ostalo meso je za porabiti, saj je zdrave barve in prijetnega vonja. Ker je to ravno pri prsni kosti tega žal pri pakiranju ne moremo videti,« so zapisali. Do tega naj bi prišlo pri manj kot odstotku pitovnih piščancev. »Zaradi pretvorbe hemoglobina in mioglobina v žolčne soli dobi manjši del prsne mišice lahko zeleno barvo. Ni nevarno in ta del se obreže.«

Uprava za varno hrano pojasnjuje ...

S fotografijo smo se obrnili tudi k Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in jih prosili za mnenje, za kaj bi lahko šlo in predvsem, ali ji takšno meso užitno. Njihov odgovor objavljamo v celoti:

»Glede na vaše vprašanja v zvezi s priloženo fotografijo, vam žal ne moremo odgovoriti na vprašanje, kaj bi to bilo. Pri reji živali lahko pride zaradi napak v reji, pojava bolezenskih stanj ali pojava sprememb v mišicah. Lokalizirane spremembe se lahko pojavijo zaradi različnih degenerativnih bolezni mišic oziroma patoloških sprememb npr. abscesov … . Vzroki omenjenih sprememb so lahko zelo različni, opazni so pri hitri rasti živali ali v primeru, da pride do infekcije lokalne poškodbe. Znakov sprememb na zunaj ni zaznati.

Vsi spremenjeni deli se temeljito obrežejo in zavržejo kot neprimerni za prehrano ljudi. V primeru, da na ostalih delih mesa oz. trupu ni nobenih organoleptičnih sprememb (torej gre za lokalizirano spremembo) je takšno meso primerno za prehrano ljudi. Pri odstranjevanju je potrebno paziti, da ne pride do razlitja morebitne tekočine v spremenjenem delu, če do tega vseeno pride, se obreže še onesnažena površina (kjer je prišlo do razlitja). Pri prerezu patološke tvorbe se v večini primerov pojavi neprijeten vonj. Kot že omenjeno se lahko organoleptične spremembe v mišicah odkrijejo šele naknadno, torej po tem, ko se trup piščanca razkosa, saj na samem trupu niso vidne. Ti pojavi pa niso pogosti.

V primerih, ko se prereže žolčnik ali žolčevode, pride do onesnaženja mesa z žolčem, ki je lahko temno zelene (v žolčniku – zaradi žolčnega barvila biliverdina) ali zlatorumene barve (v žolčevodih zaradi žolčnega barvila bilirubina). Ker je žolč neprijetnega, grenkega okusa (zaradi žolčnih kislin), je tudi onesnaženo meso grenko. V primerih manjšega onesnaženja, se organoleptično spremenjena področja obrežejo, v primeru večjega onesnaženja, pa se zavrže cel trup piščanca. Glede na postopke obdelave trupov po zakolu, se omenjeno onesnaženje lahko pojavi v notranjosti trebušne votline, le redko se na ta način onesnaži samo meso, pri čemer pa bi bilo omenjeno onesnaženje vidno na zunanji strani mišice in ne v notranjosti.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja uradni nadzor v odobrenih in registriranih obratih. V času izvajanja klanja živali in obdelave trupov živali v odobrenih obratih je vedno prisoten vsaj en uradni veterinar.«

