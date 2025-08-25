Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)

Danes okrog poldneva se je med Zagorjem in Litijo zgodila huda prometna nesreča, ki je za nekaj ur povsem zaprla regionalno cesto, ki povezuje omenjena kraja.

Pisali smo, da je v tragediji življenje izgubil komaj 18-letni povzročitelj nesreče, ki je, kot je po končani preiskavi sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc, prehiteval vozilo, ko se je vračal na svoj vozni pas, pa je s prednjim levim delom svojega vozila trčil v prednji del tovornega vozila, ki je stalo na nasprotnem voznem pasu, in čakalo, da zavije levo.

Bralec, ki se je nedolgo po nesreči, ko posledic še niso uspeli odstraniti, znašel na prizorišču, nam je poslal pretresljive fotografije tragedije, iz katerih je razvidno, da je bil trk resnično silovit, saj je avto 18-letnega voznika komajda prepoznaven.