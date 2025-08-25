BRALEC POROČEVALEC

Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)

Zgodilo se je nedolgo po poldnevu na cesti med Zagorjem in Litijo.
Fotografija: Cesta je bila nekaj ur zaprta. FOTO: Bralec
Odpri galerijo
Cesta je bila nekaj ur zaprta. FOTO: Bralec

B. K. P.
25.08.2025 ob 20:16
B. K. P.
25.08.2025 ob 20:16

Poslušajte

Čas branja: 1:04 min.

Danes okrog poldneva se je med Zagorjem in Litijo zgodila huda prometna nesreča, ki je za nekaj ur povsem zaprla regionalno cesto, ki povezuje omenjena kraja.

Pisali smo, da je v tragediji življenje izgubil komaj 18-letni povzročitelj nesreče, ki je, kot je po končani preiskavi sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc, prehiteval vozilo, ko se je vračal na svoj vozni pas, pa je s prednjim levim delom svojega vozila trčil v prednji del tovornega vozila, ki je stalo na nasprotnem voznem pasu, in čakalo, da zavije levo.

Bralec, ki se je nedolgo po nesreči, ko posledic še niso uspeli odstraniti, znašel na prizorišču, nam je poslal pretresljive fotografije tragedije, iz katerih je razvidno, da je bil trk resnično silovit, saj je avto 18-letnega voznika komajda prepoznaven.

Cesta je bila nekaj ur zaprta. FOTO: Bralec
Cesta je bila nekaj ur zaprta. FOTO: Bralec

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča smrt tragedija Zagorje Litija

Priporočamo

Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)
Nekdanji šef Cie pred kamerami: »Putin bo ustavil vojno samo, če ...«
Gori največje nemško pristanišče! Gasilci nemočni, slišijo se eksplozije (FOTO in VIDEO)
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)
Nekdanji šef Cie pred kamerami: »Putin bo ustavil vojno samo, če ...«
Gori največje nemško pristanišče! Gasilci nemočni, slišijo se eksplozije (FOTO in VIDEO)
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.