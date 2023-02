Varnostnik naj bi brutalno pretepel gosta lokala v Beltincih? Policija razkrila, kaj kaže preiskava

Na uredništvo smo dobili pismo bralca, da se je v petek, 27. januarja v gostinskem lokalu v Beltincih (ime je znano uredništvu), kjer je zvečer potekal koncert, zgodil incident. Varnostnik naj bi pretepel gosta lokala, ki je šel z dekletom ven pokadit cigareto, notri pa so nato spustili le dekle, čeprav mladenič ni delal nobenega problema, kar da lahko potrdijo tudi očividci na terasi.

Varnostnik ga je, tako piše bralec, nato začel pretepati, fant naj bi celo padel v komo. Zdaj naj bi bil v bolnišnici.

Vprašanje, ali so bili o dogodku obveščeni in kaj se je pravzaprav v oziroma pred gostinskim lokalom zgodilo, smo že naslovili na PU Murska Sobota. Odgovorila nam je Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi:

»Policisti Policijske postaje Murska Sobota so bili 27. januarja 2023 malo po 22. uri obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v Beltincih. Policisti so na kraju ugotovili, da eden izmed gostov večkrat ni upošteval navodil varnostnika, pri tem je varnostnik uporabil določene ukrepe zoper domnevnega kršitelja. Na podlagi do sedaj ugotovljenih okoliščin dogodek obravnavamo kot kršitev javnega reda in miru. Dogodek je še v postopku obravnave, saj je potrebno zbrati dodatna obvestila Policisti pa na kraju samem, kakor tudi naknadno, niso bili obveščeni o povzročitvi morebitnih hudih telesnih poškodb.«

