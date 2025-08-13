BRALCI POROČEVALCI

Prestrašena bralka pred pregledom: »Kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam«

Vprašanje smo naslovili na UKC Ljubljana - Dermatovenerološko kliniko.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Gpointstudio, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Gpointstudio, Getty Images

A. G.
13.08.2025 ob 19:34
Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki so ji za pregled na UKC Ljubljana - Dermatovenerološki kliniki poslali obsežna navodila, med drugim je pisalo, da mora s seboj prinesti tudi dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m.

To je bralko pošteno prestrašilo, saj zraven niso dopisali, zakaj je to potrebno in kaj bodo naredili z 20 metri elastičnega povoja.

Navodila pacientki FOTO: Osebni arhiv bralke
Navodila pacientki FOTO: Osebni arhiv bralke

»Spoštovani, saj kar ne morem verjeti, danes sem prejela od UKC Dermatovenerološke klinike kuverto s kar štirimi listinami z navodili, z datumom pregleda (s katerim sem bila že seznanjena v aplikaciji Zvem), kjer mi naštevajo moje predvsem obveznosti in manj pravice. Tako izvem, da moram biti v čakalnici za moj pregled 15 min pred naročenim terminom, s kartico zavarovanja, obvestilom, ki sem ga prejela po pošti, pa tudi z izpolnjenim vprašalnikom o vsem mogočem. Če bom zamudila 10 minut, me bodo prenaročili.

Piko na i pa so dodali z navodilom pacientu, ki je priloga tega sporočila. Na pregled moram prinesti dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m! Nič ne piše, zakaj je to potrebno. Kot vem, grem samo na pregled, kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam in sploh ne vem, če upam iti tja. Njihova pošta me je prestrašila in povzročila nelagodje.

Poleg tega pa ne vem, kaj jaz plačujem obvezno in prostovoljno-obvezno zavarovanje. Mogoče vi lahko izveste, čemu tak pristop in ta navodila. Z imenom se ne bom izpostavljala, da ne bom s strani klinike še dodatno sankcionirana. Poleg tega pa je prav, da tudi drugi izvedo, kako deluje naše zdravstvo. Hvala.«

Vprašanje smo naslovili na UKC Ljubljana - Dermatovenerološko kliniko, takoj ko dobimo odgovor, vam ga posredujemo.

Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in nam pošljite fotografije. 

