Predsednica v policijskem helikopterju, bralec: »Gre na zabavo Jana Plestenjaka, je to upravičeno?« (FOTO)

Na naše uredništvo je bralec G. G. poslal fotografije policijskega helikopterja, ki je včeraj pripeljal predsednico Natašo Pirc Musar iz Beltincev v Portorož. Ob tem se bralec sprašuje, ali je to upravičeno.

»Posredujem fotografije helikopterja, v katerem je potovala predsednica Republike Slovenije Pirc Musar iz okolice Prekmurja, kjer je opravljala državne obveznosti, do letališča Portorož, kamor je prispela zaradi osebnih interesov. Gre za policijski helikopter Leonardo. Iz fotografij je razvidna kulisa predsednice ter njenih svetovalcev. Sprašujem se, ali je to upravičeno? Gre predsednica na zabavo Jana Plestenjaka na Portoroške noči ali odhaja v Hrvaško Istro na potapljanje z družino. Prosim, raziščite.«

FOTO: Bralec G. G.

Urad predsednice Republike Slovenije smo prosili za komentar: »V javnosti so trditve, da naj bi predsednica republike v soboto iz Prekmurja potovala do Portoroža s policijskim helikopterjem. To naj ne bi sodilo med njene službene obveznosti, pač pa naj bi šlo za zasebne zadeve. Lahko to komentirate oziroma pojasnite, zakaj je šlo?«

Odgovor Urada predsednice

Iz Urada so nam odgovorili, da je predsednica republike v skladu s predpisi varovana oseba, njeno varovanje pa poteka nepretrgano 24 ur na dan neodvisno od njenih zasebnih ali službenih obveznosti.

»Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je včeraj v Beltincih udeležila regijske proslave ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Varnostniki predsednice republike so zaradi operativno taktičnih razlogov, in sicer izvedbe varnostnega ukrepa, po predpisanem postopku zaprosili Policijo za uporabo policijskega helikopterja za prevoz predsednice republike v Prekmurje, ki ga je vodstvo Policije tudi odobrilo.

Predsednica republike je v skladu s predpisi varovana oseba, njeno varovanje poteka nepretrgano 24 ur na dan, vse dni v tednu, neodvisno od njenih zasebnih ali službenih obveznosti in se mu tudi ne more odpovedati. Za namene njenega varovanja tako varnostniki izvajajo različne varnostne ukrepe.«

Po informacijah portala N1 je predsednica v teh dneh na dopustu v Istri in je zato letela iz Portoroža v Beltince in nazaj.

