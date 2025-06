Pred gimnazijo reševalec in policija, razlog pa ...

Bralec Aleks nam je poslal fotografijo, posneto okrog 11. ure nedaleč od ljubljanske gimnazije Ledina, pred šolo je namreč opazil reševalno vozilo in službeni avto policije, zato je pomislil, da se je morda pripetilo kaj hudega.

Povprašali smo na Policijski upravi (PU) Ljubljana in tamkajšnja tiskovna predstavnica Špela Škoporc nam je sporočila, da se je na omenjenem kraju pripetila prometna nesreča. »V nesreči sta bila udeleženca voznik osebnega avtomobila in motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja motorista, ki se je v nesreči lahko telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« je sporočila Špela Škoporc.

Ste tudi vi opazili kaj, na kar bi nas radi opozorili, ali kar bi radi delili z drugimi bralci? Pišite nam preko spodnjega obrazca.