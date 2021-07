Pred Alejo v Ljubljani kot v filmu: policisti blokirali del ceste, razkrivamo, kaj se je zgodilo

»Ne vem, kaj je se je zgodilo, a je bilo videti res filmsko. Pri trgovinskem centru Aleja sem ob odhajanju zagledal kar tri policijska vozila, ki so blokirala del ceste. Nisem videl, da bi se kaj dogajalo, je pa kasneje prispelo še reševalno vozilo. Mogoče veste, kaj se je zgodilo?« nam je pisal nepodpisani bralec.



Odgovor so nam poslali iz PU Ljubljana. Malo po 20. uri se je včeraj na Rakuševi ulici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška: »Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki se je ustavil pred prehodom za pešce, nato pa speljal, ko je z njegove desne strani na prehod za pešce stopila peška. Pri tem je voznik trčil v psa, ki je na povodcu hodil pred njo, peško pa je skupaj s povodcem potegnilo na voziščem, tako da je trčila v vozilo.«



Peška je bila lažje poškodovana in je bila odpeljana v UKC Ljubljana, medtem ko pes ni bil poškodovan. Povzročitelju nesreče bo izdan plačilni nalog.

