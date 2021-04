Pravo razdejanje v Tivoliju, bralka ni mogla verjeti prizorom, ki jih je videla (FOTO)

Prepolni koši smeti v Tivoliju. FOTO: Mojca, bralka poročevalka

Lepo vreme in prijetne temperature so na plano privabile mnoge. Ljubljanski park Tivoli je tako predvsem ob popoldnevih prepoln ljudi, ki poležavajo na zelenicah. Bralkapravi, da ni mogla verjeti svojim očem, ko je videla, kakšna gneča je tam. »Kot da je sodni dan,« nam je presenečeno sporočila zaradi toliko ljudi.Svojim očem ni mogla verjeti niti bralka, ko je pred dnevi s kolesom na poti domov skozi Tivoli opazovala, da na travnikih skoraj ni prostega kotička. Naravnost ogorčena pa je bila, ko se je zadnje dni zjutraj peljala skozi park in opazila prepolne koše smeti. Embalaža vseh vrst je ležala tudi okoli prepolnih košev in grdo kazila podobo v pomladi prebujajočega se parka.Smeti so šokirale tudi zaposlene v Javnem podjetju Voka Snaga. »Danes zjutraj smo v Tivoliju naleteli na pravo razdejanje. Zelenice so bile prepolne pločevink, plastenk, steklenic, embalaže od hrane 'za s seboj', cigaretnih ogorkov,« so zapisali ob fotografijah, ki razkrivajo, da mnogi za seboj sploh niso pospravljali, tisti, ki pa so, pa so smeti puščali ob že prepolnih koših za smeti, ki jih sicer v Tivoliju ni malo.»Odpadki spadajo v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj,« so opozorili, kako je treba ravnati. Pojasnili so še, da glede na številne množice te dni v Tivoliju ne morejo preprečiti, da koši na mnogih lokacijah ne bi bili pogosto polni. Zatrdili so, da njihovi komunalni delavci te dni ne delajo nič manj, ampak kvečjemu več, saj koše na javnih površinah praznijo enkrat ali večkrat na dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. »Čistijo redno in pogosteje kot prej, ampak pogosto ne (z)morejo očistiti tako hitro, kot je vnovič zasmeteno.«