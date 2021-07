Pozor, na primorki stoječa kolona (FOTO)

Bralka Tanja opozarja vse, da je na primorski cesti med Ljubljano in Vrhniko stoječa kolona, dolga sedem kilometrov. O tem poroča tudi prometni portal promet.si, zraven pa dodaja, da je na dolenjski avtocesti prišlo do dveh nesreč.



Med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani je zaprt počasni pas, nastaja zastoj. Oviran promet je med priključkom Šmarje - Sap in predorom Debeli hrib proti Ljubljani.



Sicer pa pri prometnoinformacijskem centru tudi opozarjajo: »Ponekod po Sloveniji je zaradi močnih nalivov upočasnjen promet. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano!«



Previdno!

