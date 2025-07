Potniki z veliko zamudo prispeli na cilj: »Avtobus je bil poln, voznik sploh ustavil ni« (FOTO)

Že večkrat smo pisali o težavah, ki jih imajo prebivalci z avtobusnimi prevozi. Mnogi so zaman čakali avtobus, ki bi jih moral odpeljali v šolo ali službo, da vozni redi niso ustrezno prilagojeni količini potnikov, se je izkazalo že lani v začetku novega šolskega leta, ko so mnogi učenci in dijaki, ki se jim ni uspelo zdrenjati na avtobus, ostali na postaji, primorani čakati naslednji avtobus. »To ni sprejemljivo, če želimo, da je otrok pravočasno v šoli, bi moral biti na postaji veliko prej, iti na en avtobus prej, ‘za vsak slučaj’, kar pa pomeni, da je tudi na cilju prej, in kaj naj tam počne?« so se takrat hudovali mnogi starši.

Septembra lani smo tako pisali o težavah, ki so jih imeli uporabniki javnega prevoza na Dolenjskem, kjer naj bi podjetje, ki je dobilo koncesijo, nekatere linije ukinilo, o težah s prenatrpanimi in posledično bolj nevarnimi avtobusi pa so poročali tudi bralci s celjskega.

Nekaj podobnega se zdaj, ko so nekateri deli države polni turistov, ponavlja. Minulo soboto nas je tako bralec, ki je želel iz Ljubljane potovati v Koper, obvestil, da je na cilj prišel z večurno zamudo. Že ob 6. uri se je s prijatelji postavil pred peron, s katerega naj bi z glavne ljubljanske avtobusne postaje avtobus odpeljal na Primorsko, skupaj z drugimi potniki so upali, da bodo dobili mesto na avtobusu, ki bi moral postajo zapustiti ob 7.30.

Voznik se mora v skladu s pravili ustaviti na vsaki postaji, tudi, če je avtobus poln.

Ta je po besedah bralca sicer na postajo pripeljal, ker je bil povsem poln, pa ni niti ustavil, kaj šele, da bi odprl vrata. In tako je skupina ljudi ostala v Ljubljani. Naslednji avtobus naj bi proti Kopru sicer odpeljal le pol ure pozneje, a v čakajoče se je naselil strah, da bo tudi ta peljal mimo, ne da bi ustavil.

Z vprašanji, kaj se dogaja in ali je tovrstno početje avtobusnih voznikov, sploh dovoljeno, smo se obrnili na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), kjer so najprej zaradi neprijetne izkušnje, ki jo je mladenič doživel med čakanjem na avtobus, izrazili obžalovanje in pojasnili, da se zavedajo, da lahko prezasedenost avtobusov, še posebej ob koncih tedna in v času turistične sezone povzroči nevšečnosti.

V prihodnje morda mogoča rezervacija

»Na relaciji Ljubljana–Koper smo v preteklem obdobju že povečali število odhodov, prav tako pa redno spremljamo stanje zasedenosti in po potrebi uvajamo dodatne prevoze. Kljub temu pa se lahko občasno zgodi, da število potnikov preseže kapacitete posameznega avtobusa, zaradi česar vsi ne morejo biti takoj prepeljani,« pravijo pri omenjeni družbi, kjer pa so početje voznika avtobusa označili kot neprimerno. »Voznik se mora v skladu s pravili ustaviti na vsaki postaji, tudi, če je avtobus poln,« pravijo in obljubljajo, da »če do tega ni prišlo, bodo zadevo dodatno preverili pri prevozniku«.

Kljub temu da so na postajo prišli dovolj zgodaj, so morali počakati naslednji avtobus. FOTO: Bralec AnŽe

V prihodnje sicer razmišljajo o uvedbi modela z rezervacijo sedežev na posameznih linijah, kjer bi bilo to smiselno in izvedljivo. Podobno je že mogoče na nekaterih daljših in manj pogostih trajektnih linijah na Hrvaškem, kjer spletni nakup vozovnice avtomatsko garantira tudi mesto na točno določenem trajektu. Spletna prodaja namreč omogoča, da ponudnik spremlja število prodanih vozovnic in posledično proda manj tistih, ki jih lahko potniki v fizični obliki tik pred vkrcanjem kupijo na prodajnih mestih v trajektni luki.

Pri nas je sicer mogoče vozovnico za avtobus kupiti tudi prek spleta, a sistem, kot so pojasnili na DUJPP, sistem nakupa »omogoča, da vozovnice za določeno relacijo veljajo na katerikoli odhod tistega dne, kar pomeni, da ni vezanosti na točno določen avtobus. Tako potnik sicer zagotovi pravico do prevoza, ne pa tudi sedeža na posameznem odhodu«.

Imate z javnim prevozom dobre ali slabe izkušnje? Z nami jih lahko delite preko sprednjega obrazca.