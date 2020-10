Oglasila se nam je bralka, ki jo je razjezil prizor v enem od gostinskih lokalov. »Trije gostje so naročili pico za s seboj pri okencu. A niso je vzeli s seboj, pač pa so si jo postregli kar na prepovedanem območju lokala. Kasneje sem sicer tam videla še dva starejša gospoda, ki sta se vračala s terase, ki je prav tako zaprta.«



»Ti gostje lokala so namenoma prestopili trak, ki jasno kaže, da se gostje ne smejo usesti za mizo zaradi znanih ukrepov, ki so Slovenijo pahnili v novo obdobje negotovosti in zaostrenih ukrepov. A kot kaže, zanje ta pravila ne obstajajo. Kar mi globoko uničuje vero v ljudi,« je še zapisala.



Poudarila je tudi, da verjame, da v gostilnici niso vedeli za ta primer, so pa pred kratkim tudi postavili opozorila, da imajo zunaj nameščene kamere. »Vse skupaj me je minilo. Zakaj se gremo ukrepe?«

