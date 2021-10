Posnetek s slovenske ceste vam bo nagnal strah v kosti (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Avto v nepravih rokah je lahko tudi morilsko orožje. Slišati je nadvse okrutno, a je še kako resnično.Bralci ste nas opozorili na zgodbo, ki se je pripetila sinu znanega obraza z RTV Slovenija. Ta je zapisala:»Danes ob pol enih zjutraj se je moj sin za las izognil čelnemu trčenju. Vozil je od Belvederja proti Strunjanu, ko mu je nasproti pripeljal ali popolnoma pijan ali popolnoma drogiran (ali v kombinaciji) voznik v rdečem BMW-ju. Tik pred srečanjem je tip zapeljal na bankino.« Od tam ga je odbilo na nasprotni pas, na srečo pa se je najhujšemu izognil. Nemudoma je o dogodku obvestil policijo, obrnil, šel za nevarnim voznikom in usmerjal patruljo. »Ta je vijugajočega voznika, ki je dobesedno plesal po obeh pasovih, ujela na koncu izolske obvoznice, a se tip ni zmenil za nikogar. Še čike je metal skozi okno. V Kopru pa je policiji celo poskušal pobegniti. Kako se je končalo, ne vemo. Upam, da so ga prenočili na hladnem, mu vzeli vozniško in mu nabili huronsko kazen. Še boljše, če bi mu še zaplenili avto.«Carlova je tovrstne voznike označila za cestne teroriste: »Potencialni sejalci smrti.«