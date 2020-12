Popolna tema v Ljubljani, kaj se dogaja?

Oglasila sem nam je šokirana bralka iz Ljubljane in sporočila, da so bili na širšem območju Most slabo uro brez elektrike. Kot je dejala, jih je vse skupaj precej presenetilo, v takšni situaciji se sredi mesta že dolgo niso znašli.



»Panika v Ljubljani. Okrog 18.45 smo na širšem območju Most ostali brez elektrike. Še dobro da imamo pri rokah mobilne telefone in baterije, s katerimi smo si osvetljevali prostore, da nismo bili v popolni temi in smo lahko nadaljevali z večerjo,« je zapisala bralka, ki bi bila vesela kakšne informacije z Elektra Ljubljana, a so bile njihove linije polno zasedene.



Od Elektra Ljubljana smo sicer že dobili informacijo, da je okvara odpravljena.