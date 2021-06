»Ponedeljkovo jutro pred smetiščem je bilo neverjetno«

Na zadnji majski dan v 2021 se nam je oglasil bralec Vito, ki je zjutraj v ljubljanski zbirni center oziroma na smetišče odpeljal kosovni material, nabran v delovni akciji med koncem tedna. Menil je, da bo opravil hitro, saj je bil ponedeljek in gneče ne bi smelo biti. A zgodilo se je ravno nasprotno. Pred centrom za zbiranje odpadkov Barje je čakal skoraj dve uri. Kot pravi, neverjetno ponedeljkovo jutro, saj se vozila v koloni sploh niso premikala. Seveda je nastala kar precejšnja gneča.



Na spletni strani centra oziroma Snage nismo našli nobenih obvestil, kaj se je dogajalo. Nina Sankovič iz Snage nam je povedala: »Nič posebnega se ne dogaja pred zbirnim centrom Barje, pač pa oddajanje odpadkov zaradi previdnostnih ukrepov zaradi epidemije covida 19 (v zbirnem centru se lahko naenkrat zadržuje omejeno število vozil) traja dlje časa kot v 'normalnih' razmerah in zaradi tega občasno nastajajo daljše čakalne vrste (sploh ob ponedeljkih). Že ves čas trajanja epidemije namreč veljajo ukrepi, kot so vstop največ petih vozil hkrati, samostojno razvrščanje odpadkov, upoštevanje varnostne razdalje (dva metra) in upoštevanje vseh splošnih navodil Nijz. Tudi sicer se marca začne sezona povečanega obiska, ki traja do jeseni, v najbolj obiskanih mesecih pa dnevno v zbirni center pripelje več kot tisoč vozil. Pri obisku zbirnega centra je težko predvideti, ali bodo meščanke in meščani vanj lahko vstopili dokaj hitro ali bo treba na vstop počakati, saj obisk variira po dnevih in urah, odvisen je od vremena, letnega časa ... Treba je vedeti, da ukrepi niso izgovor, pač pa realnost, ki smo se ji morali prilagoditi tudi mi in naši uporabniki.«

