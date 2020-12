Policijska akcija sredi Ljubljane: razkrivamo, kaj se je zgodilo blizu Drame

Po družabnih omrežjih kroži zgodba o dveh fantih in njunem srečanju s policijo. Zgodba gre nekako takole: iz ene od trgovin pri državnem zboru v Ljubljani naj bi prišla s škatlo in pico, nato pa naj bi zunaj poiskala mesto, kjer jo bosta pojedla. Odmaknila naj bi se od vseh, sedla na podstavek ene od luči, ki razsvetljujejo Trg republike, snela maski in začela jesti. Kaj kmalu naj bi ju obkrožila skupina policistov, menda tudi v popolni bojni opremi. Med pogovorom z možmi postave naj bi se pognala v beg. Policisti so stekli za njima, na pomoč pa so jim prišli tudi policisti iz okolice, ki so ju prestregli na Slovenski cesti. Kot še piše v objavi na twitterju, naj bi bili na kraju štirje policijski avtomobili in več kot 20 policistov, tudi pripadniki posebne enote, ki da so imeli maskirne kape na glavi. Zasliševanje naj bi trajalo skoraj eno uro.

​

​Vse to, ker sta jedla pico? Preverili smo pri ljubljanski policijski upravi. Kaj pravi policija Dogodek, ki se je zgodil 26. novembra nekaj po 17. uri, je policija opisala nekoliko drugače: »Policisti so v konkretnem primeru ugotavljali identiteto oseb zaradi kršitev odlokov izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, saj na javnem kraju nista nosila maske, tako da bi bil zakrit celoten del obraza, in ker sta kršila odlok, ki prepoveduje uživanje hrane na javnem kraju. Med postopkom je ena izmed oseb dala policistu lažne podatke. Med postopkom, v katerem so policisti preverjali resničnost podatkov, sta obe osebi zbežali in nista upoštevali ukazov policistov, naj se ustavita. Osebi je nato druga skupina policistov prijela v bližini. V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da gre za brata, mladoletnega in polnoletnega.« Polnoletnemu plačilni nalog, mladoletniku pa? Polnoletniku je bil zaradi kršitev določil 1. odstavka 22. člena zakona o javnem redu in miru, 14. točke 1. odstavka 57. člena zakona o nalezljivih boleznih in 1. odstavka 24. člena zakona o osebni izkaznici izdan plačilni nalog. Za mladoletnika bo zaradi kršitev določil 14. točke 1. odstavka 57. člena zakona o nalezljivih boleznih in določil 1. odstavka 22. člena zakona o javnem redu in miru podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, pojasnjuje PU Ljubljana.



Policija zavrača, da je bil policijski postopek neupravičen: »Policisti so imeli namen osebi zgolj opozoriti na nošnjo maske in uživanje hrane na javnem prostoru in izvesti identifikacijski postopek. V nadaljevanju pa so zaradi opisanega ravnanja oseb izvedli prekrškovna postopka, ki sta trajala zgolj nujno potreben čas, da se je ugotovila identiteta oseb in da je bil izdan in vročen plačilni nalog.«

​Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.