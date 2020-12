Policija razkrinkala mladi par, ki je doma intimen, na cesti pa so ju kaznovali

V zadnjih dneh je kar nekaj bralcev z območja Bežigrada v Ljubljani poročalo, da jih je policija neusmiljeno oglobila zaradi kršitve odlokov nenošenja mask in medsebojnega druženja. Tako smo pred dnevi pisali, ki sta v intimnem razmerju, a ne živita v istem gospodinjstvu. Policija ju je oglobila, ker nista upoštevala zadostne medsebojne razdalje, a policijsko poročilo razkriva še nekaj, kar star na spletnem omrežju zamolčala – da sta policistom lagala.V policijskem poročilu je navedeno, da je policija ustavila dve osebi, ki na javnem kraju nista bili na zadostni medsebojni razdalji. »Ena od oseb pri sebi ni imela dokumentov, za kar so jim izrekli opozorilo. V postopku sta osebi trdili, da sta iz istega gospodinjstva, a se je pozneje izkazalo, da bivata na različnih naslovih. Zato so jima policisti tudi izdali plačilni nalog,« odgovarjaiz PU Ljubljana.Ljubljančana, ki sta jo domov odnesla s kaznijo 400 evrov, menita, da se jima kaznovanje za tako male prekrškarje ne zdi sprejemljivo. »Sicer menim, da so policisti postavljeni v zelo težek položaj in nisem proti njim. Pravijo pa, da so na nekaterih postajah samo nekateri policisti tako neusmiljeni in se na nič ne ozirajo,« pravi oglobljeni. Policisti pa trdijo, da v večini tovrstnih zaznanih kršitvah izrekajo opozorila.Glede izreka opozorila zakon o prekrških predpisuje naslednja pogoja, ki morata obstajati sočasno. Storjeni prekršek mora biti neznatnega pomena (storjen je v takih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica ali je ta neznatna), policist pa oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadostni ukrep. Izrek opozorila je v diskrecijski domeni policista, in če ta oceni, da opozorilo ne bo imelo učinka, lahko izvede tudi represivne ukrepe, predvsem z izrekom globe z izdajo plačilnega naloga.