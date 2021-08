Poglejte velikana z vrta, ki je razveselil bralko Stanko (FOTO)

Paradižnik, ki je zrasel brez škropiv na domačem gnoju. FOTO: Brallka Stanka

Narava je v razcvetu, marsikateri Slovenec je te dni zelo vesel, saj mu ni treba v trgovino, da bi kupil zelenjavo. Tudi bralkaje med njimi in poglejte, kakšen paradižnik je zrasel na njenih tleh. »Pošiljam sliko bio velikana paradižnika, ki tehta 1,79 kg. Vzgojen je na naraven način iz stare sorte semena, brez škropiv, pognojen s hlevskim gnojem ter zalivan z deževnico. Družbo v košari pa mu delajo še ostali prijatelji, težki okrog 1 kg. Vsi so zrastli na območju Brkinov.«Je pa tudi res, da so nekateri ostali brez pridelkov, ker je klestila toča.