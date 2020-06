Na Hrvaškem spet veliko okuženih, odločili so se za prepoved

Pri južnih sosedih so znova potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili na današnji novinarski konferenci, morajo zaradi slabšanja epidemiološke slike ponovno zaostriti nekatere ukrepe. Na območju Zagreba, Osijeka in Splita so tako domove za starejše in bolnišnice zaprli za obiske. Kandidata na parlamentarnih volitvah v prostovoljni samoizolaciji