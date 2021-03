Poglejte, kako je pobelilo Slovenijo (FOTO)

FOTO: Maša, bralka poročevalka

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Višje dele Slovenije je ponekod pobelilo. Največ, do 10 centimetrov snega je zapadlo v zadnjih 12 urah na Voglu, Miklavžu na Gorjancih, na Blegošu, Novi vasi (Bloke), na Planini v Pobočju. Nekaj centimetrov manj je zapadlo na Kredarici, Krvavcu, Vojskem, Kočevju in Črnomlju. Pobelilo je tudi Zaplano, od koder nam je bralkaposlala te čudovite fotografije.Kaj nam napovedujejo vremenoslovci za ta vikend? Po razmeroma toplem tednu se bo danes nekoliko ohladilo. »Danes bo sončno, sredi dneva ponekod v notranjosti zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 °C. Jutri bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od –10 do –4, na Goriškem in ob morju okoli –2, najvišje dnevne od 6 do 11 °C.« so zapisali na spletni strani Arsa. V ponedeljek in torek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa se bo postopno nekoliko otoplilo.