Poglejte čudovito darilo za raznašalko Slovenskih novic (FOTO)

Božični čas je tu in to je seveda priložnost, da naredimo kaj lepega. Za tiste, ki nas vsak dan znova razveselijo in nam prinašajo veselje. To so tudi pridni raznašalci časopisa Slovenske novice, ki vsak dan poskrbijo, da preberete najbolj priljubljeni slovenski časnik.



Tako je eno od raznašalk v tem prazničnem času pričakalo čudovito in domiselno darilo enega od naročnikov.



Naj ob tem vsem bralcem zaželimo vse dobro za praznike in ostanite tako zvesti bralci še naprej.



Ste opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografijo ali posnetek.