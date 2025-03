Poglejte čudovite fotografije modre spirale, ki so nam jih poslali bralci (FOTO)

V ponedeljek zvečer je mnoge osupnil vse prej kot običajen prizor na nebu - modrikasta spirala, ki je mnoge sprva prestrašila, česa takšnega namreč še niso videli.

Opazili so jo tudi pri naših južnih sosedih, vse pa je zanimalo, kaj se dogaja. Medtem ko so nekateri najprej pomislili, da so nas obiskali Nezemljani, so se drugi spraševali, ali gre morda za nenavaden komet, tretji pa so posumili na skrivne programe katere od svetovnih velesil.

Resnica je sicer veliko manj razburljiva. Kot smo pisali, je pojav nastal kot posledica raketnih izpuhov rakete Falcon 9, ameriškega programa SpaceX, ki so jo izstrelili pred nekaj urami.

Kljub temu pa ne moremo mimo dejstva, da je bil prizor res veličasten.

Zahvaljujemo se vsem bralcem, ki ste z nami delili svoje fotografije z različnih koncev Slovenije.

Nad naseljem Žlebe v okolici Medvod FOTO: Bralec Renato

Nad Medvodami FOTO: Bralec Rupar

Nad Ljubljano FOTO: Bralka Jana

Nad Velikimi Laščami FOTO: Bralec Mitja

Nad Škofjo Loko FOTO: Bralec Maj

Nad Kranjem FOTO: Bralka Ana

Nad Čatežem pri Trebnjem FOTO: Bralec AljaŽ

Nad Stražiščem pri Kranju FOTO: Bralka Ana

Nad Lescami FOTO: Bralec AleŠ