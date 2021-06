Po sončnem dnevu se je usula toča, poglejte, kam se premika nevihta (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Sreda je večinoma prinesla lep dan z dokaj visokimi temperaturami. Bralec pa nam je sporočil, da se je proti večeru vreme poslabšalo. Poslal nam je video naliva s točo in sodro.Kot so zapisali pri Arsu, bodo zvečer ob meji z Avstrijo posamezne plohe, ponoči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13 °C.V četrtek bo povečini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 °C.