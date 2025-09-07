Po padcu okna na učenca so se oglasili starši: zakaj ima OŠ Prule prednost pri prenovi pred OŠ Ketteja in Murna?

Medtem ko se OŠ Prule že pripravlja na prenovo in bodo učenci nižjih razredov po jesenskih počitnicah pouk nadaljevali v prostorih novega vrtca na Galjevici, višji razredi pa v prostorih BTC Ljubljana, nekatere starše skrbi dotrajano stanje stavbe na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani.

Spomnimo, prav tam je letos prišlo do incidenta, ko je na učenca padlo okno. Bralka, mati enega izmed otrok, opozarja, da je šola dotrajana in nevarna, zato je po njenem mnenju le še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do večje tragedije. Sprašuje se, zakaj so se na občini odločili, da dajo prednost prenovi OŠ Prule in ne OŠ Ketteja in Murna. OŠ Prule morda še v varnostno slabšem položaju, da so se pristojni odločili za takšen vrstni red prenove?

Celovita prenova OŠ Prule se je začela v začetku julija z rušitvijo prizidka, v katerem je bila telovadnica. Po jesenskih počitnicah bodo učenci pouk nadaljevali drugje. FOTO: Wikipedija

Občina: stavba je dotrajana, jo redno pregledujemo

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so pojasnili, da so po omenjenem incidentu na OŠ Ketteja in Murna takoj izvedli strokovni pregled poškodovanega okna in preventivno pregledali vsa ostala okenska krila. Poškodovano okno so zavarovali in izvedli vse varnostne ukrepe.

Šola, zgrajena leta 1961 z dodatnimi prizidki v letih 1963 in 1965, je sicer dotrajana, a jo redno vzdržujejo. »Ves čas tesno sodelujemo z vodstvom šole in opravljamo interventna popravila, da zagotavljamo varno okolje,« poudarjajo na MOL.

Ob tem dodajajo, da bi okna lahko zamenjali že prej, a ker je fasada pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), občina brez soglasja ni smela posegati v konstrukcijo.

Poškodovano okno, ki je padlo na učenca, so namestili nazaj.

Zakaj najprej Prule?

Na očitke, da so prenovo začeli na OŠ Prule in ne na OŠ Ketteja in Murna, MOL odgovarja, da je bila dokumentacija za Prule pripravljena že leta 2024, gradbeno dovoljenje pridobljeno, gradnja pa se je začela julija letos. Za Ketteja in Murna pa trenutno še čakajo gradbeno dovoljenje, izdelava projektne dokumentacije pa je v zaključni fazi.

»Problematiko smo prioritetno uvrstili v celoviti projekt prenove OŠ Ketteja in Murna. Aktivnosti za obnovo OŠ Ketteja in Murna so v polnem teku. Trenutno čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja za celovito obnovo šole. Prenova šole je bila že umeščena v proračun. Celovite obnove in rekonstrukcije objektov vključujejo tudi energetske sanacije, ki potekajo v okviru javno-zasebnega partnerstva. V izdelavi je PZI dokumentacija, celovito prenovo bomo predvidoma pričeli v sredini prihodnjega leta,« obljubljajo.

»Projekt je kompleksen, saj predvideva tudi nov prizidek na mestu male telovadnice, kar je zahtevalo dodatna usklajevanja z ZVKDS,« pojasnjujejo.

Ker je fasada šole z vgrajenimi okni pod zaščito ZVKDS, MOL ne more samovoljno zamenjati oken niti opravljati del na fasadi brez soglasja in smernic zavoda. FOTO: Dejan Javornik, Delo

Nova šola naj bi bila jeseni 2027

Po načrtih bo na mestu male telovadnice na OŠ Ketteja in Murna zgrajen prizidek z novo telovadnico, kuhinjo, jedilnico, knjižnico, specialnimi učilnicami, zbornico in kabineti. Celovita prenova bo zajela tudi statično in energetsko sanacijo glavne stavbe, obnovo velike telovadnice ter ureditev novih športnih in otroških igrišč.

»V okviru projekta je predvidena odstranitev male telovadnice in na tem mestu novogradnja prizidka s telovadnico, novo kuhinjo, jedilnico, knjižnico, specialnimi učilnicami, zbornico in kabineti (K+P+2). Predvidena je celovita sanacija Navinškovega objekta s statično in energetsko sanacijo ter obnovo velike telovadnice, ki ji bo dodan še prostor za hrambo orodja. Prav tako je predvidena odstranitev pomožnega samostojnega objekta, kjer se sedaj nahaja dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, učilnice ter zobna ambulanta. Na tem območju bo na novo urejeno šolsko športno in otroško igrišče,« pojasnjujejo na MOL.

Začetek gradnje je predviden junija 2026, zaključek pa jeseni 2027.

