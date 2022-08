Po opozorilu bralca Janka MOL v akcijo: takšno je stanje danes (FOTO)

Niše za padavinsko vodo na Litijski cesti niso več zaraščene. Po opozorilu našega bralca Janka, ki ga je skrbelo, kaj se bo zgodilo ob prvem dežju, so se na mestni občini odzvali in sanirali situacijo. »Rastje iz odtokov na tej lokaciji smo odstranili,« so nam sporočili. To je opazil tudi naš bralec, ki se je zahvalil občini za hitro ukrepanje. »Nova fotografija kaže hitri odziv upravljavca ceste, saj je stanje sanirano. Pohvale odgovornim v upanju, da se to ne bo ponavljalo,« je zapisal.

Pred nekaj dnevi so bile niše povsem zaraščene. FOTO: Janko, bralec poročevalec

Pri MOL so nam pojasnili še, da zelenje pri jaških odstranjujejo hkrati s strojnim pometanjem cestišč in košnjo trave na obcestnih zelenicah večkrat letno in po potrebi. Ob tem so dodali še: »Vzrok rasti zelenja je usedanje blata s cestišča v odtočni cevi. Trava na robovih cestišč izredno hitro raste in prizadevamo si, da jo odstranimo, preden začne ovirati odtok vode s cestišča. Količina zelenja na cestiščih se je povečala po letu 2016, ko se je prenehala uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri čiščenju javnih površin v MOL.«