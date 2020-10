Pismo devetletnega Vita: Še dolgo bi rad imel nonota in nono

Preberite še:

Po objavi skrb vzbujajočega zapisa direktorja UKC Ljubljana o tem, da zdravstvo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih, čakajo najtežji trenutki v zgodovini, se je oglasil devetletni. Deček je zapisal, da mu je mama prebrala pismo direktorja UKC Poklukarja, zato se je odločil, da mu odgovori s pismom.Gre za pismo, ki smo ga opazili na twitter profilu zdravstvo.si. V njem pa deček med drugim piše: »Še dolgo bi rad imel nonota in nono. In to želim tudi vsem prijateljem.«Med drugim je napisal, da tudi on upošteva ukrepe ter da hodi le v šolo in naravo na tek. Drugače pa ostaja doma s starši. »Držim pesti, da bomo virus premagali in da vi ne boste imeli preveč dela. Rad bi, da bi lahko pomagali čisto vsem, ki bodo zboleli za korono.«In še, da upa, da se bodo spet kmalu lahko družili z vsemi na igriščih in da bodo tudi zdravniki, medicinske sestre imeli kmalu čas za svoje družine.